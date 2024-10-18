«Лапка» атакует: школьный тренд угрожает свежему ремонту

Российские школьники подхватили новый тренд, который приводит в ужас родителей и уборщиц. Речь идет об игрушках-антистресс — «лапках».

«Лапки» — это сквиши в виде кошачьей лапы, которые можно кидать в любую поверхность. Игрушка прилипает, и отодрать ее довольно сложно. При этом на поверхности остаются жирные пятна, а если «лапка» прилипла к потолку, то вместе с ней, как правило, отрывается и штукатурка.

В социальных сетях уже появилось множество видеороликов, на которых дети пытаются отодрать «лапки» с потолка. Родители в панике — летом в школах сделали ремонт, а теперь классы выглядят хуже, чем были.

А у ваших детей уже есть такие «лапки»? И как они их используют?

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Анна Левина