На парк Победы выделят еще 7,8 млн рублей

Сегодня правительство Севастополя утвердило перераспределение средств в рамках госпрограммы и внесла изменения в Проект планировки территорий, в раках которых

«Эти мероприятия позволят актуализировать мероприятия по планировке парка Победы. Объем финансирования 7 839 000 рублей. Для финансирования данных мероприятий осуществляется перераспределение средств», — доложила и.о. директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

Напомним, недавно в парке Победы закончилась масштабная реконструкция.

Ольга Сурикова