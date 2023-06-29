На парк Победы выделят еще 7,8 млн рублей

Город Городское хозяйство
29-06-2023
Комментариев нет

Сегодня правительство Севастополя утвердило перераспределение средств в рамках госпрограммы и внесла изменения в Проект планировки территорий, в раках которых 

«Эти мероприятия позволят актуализировать мероприятия по планировке парка Победы. Объем финансирования 7 839 000 рублей. Для финансирования данных мероприятий осуществляется перераспределение средств», — доложила и.о. директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

Напомним, недавно в парке Победы закончилась масштабная реконструкция

Ольга Сурикова

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *