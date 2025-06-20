В районе Сапун-горы появится новый жилищный комплекс

Благоустройство Город
20-06-2025

На Петербургском международной экономическом форуме подписали соглашение о строительстве еще одного нового микрорайона в районе Сапун-горы.

Стоимость проекта составит 34,6 миллиарда рублей.

«Севпроектмонтаж» построит новую школу на 1800 мест, четыре детских сада по 225 мест каждый, поликлинику и современные спортивные площадки.

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Анна Левина