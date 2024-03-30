Развожаев рассказал, где его место силы в Севастополе

Сам Севастополь в целом и есть место силы, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос телезрительницы во время прямого эфира на телеканале СТВ.

«Когда возвращаюсь в город из командировки, даже дышится как-то по-другому. Поэтому мест очень много, Севастополь очень красивый, и везде красив по-разному. Просто испытываю удовольствие от прогулки по Приморскому бульвару, по Большой Морской, если есть возможность, сделать круг на Матросский бульвар, возвращаясь с какого-то мероприятия», — рассказал глава города.

Он добавил, что недавно побывал с семьей на Храме Солнца и уверен, в городе еще много превосходных мест, которые он не успел за 5 лет работы на своем посту посетить.

«Мест очень много, какое-то одно конкретное, куда я постоянно приезжаю, нет. Но, наверное, самое главное у меня место силы — это кабинет на Ленина, 2, где я провожу 80% своего общего времени суток. За исключением выездов по рабочим вопросов», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова