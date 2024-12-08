Молодежью в России будут считаться 60-летние

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова считает, что молодежью вскоре будут называть людей до 60 лет. Об этом она заявила на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».

Скворцова отметила, что, учитывая увеличение продолжительности жизни, возрастная категория молодежи может измениться с нынешних 45 лет по классификации Всемирной организации здравоохранения. По действующим данным ВОЗ, молодыми считаются люди до 44 лет, средний возраст — 45-59 лет, пожилые — 60-74 года, а старческий возраст начинается с 75, пишет «Интерфакс».

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России достигла 73,46 года, что является историческим максимумом. Президент РФ Владимир Путин обозначил одной из задач нацпроектов повышение этого показателя до 78 лет в среднем по стране, с дальнейшей целью преодолеть отметку в 80 лет.

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Кристина Ветер