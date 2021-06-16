Жители Северной стороны опасаются схода грунта под новым детским садиком

Только недавно радовались открытию детского садика

Жители района Радиогорка Севастополя бьют тревогу: они опасаются обвала грунта под новым детским садиком, а также обрушения газопровода.

Жители микрорайона только недавно радовались открытию нового детского сада «Мечта» по улице Симонок, а теперь опасаются за жизнь и здоровье детей, говорится на сайте Заксобрания Севастополя.

«Учреждение построено на отсыпном грунте, располагаясь над частным сектором. Отсутствие подпорной стены привело к тому, что грунт начал осыпаться, разрушая многолетние деревья и опоры газопровода», –уточнили в заксобрании.

Со своей проблемой они обратились к депутатам местного парламента.

Также жители сообщили, что подобная проблема сейчас и по адресу улица Богданова, 10а. На объекте остались металлические штыри и строительный мусор, работы прекращены.

Ольга Сурикова

Фото: Заксобрание Севастополя