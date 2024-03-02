На въезде в Крым обнаружили автомобиль со взрывным устройством.

Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым с севера — через пункт пропуска «Джанкой», сообщает РИА Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Водителем машины был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Найденную под водительским сидением взрывчатку обезвредили.

Взрывное устройство было сделано из деталей иностранного производства, поставляемых на Украину странами НАТО, сообщили в силовых структурах региона.

Сейчас силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.

Ольга Сурикова