На въезде в Крым обнаружили автомобиль со взрывным устройством.

Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым с севера — через пункт пропуска «Джанкой», сообщает РИА Новости.
Водителем машины был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Найденную под водительским сидением взрывчатку обезвредили.
Взрывное устройство было сделано из деталей иностранного производства, поставляемых на Украину странами НАТО, сообщили в силовых структурах региона.
Сейчас силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.
Ольга Сурикова