В Севастополе сегодня простились с гвардии мичманом Вячеславом Зверевым

В Севастополе 2 марта простились с гвардии мичманом Вячеславом Зверевым.

Вячеслав родился в Севастополе в семье военнослужащего. Вместе с семьей сменил несколько мест жительства — учился в школе в Кронштадте, Североморске, окончил школу в Кирове.

После школы некоторое время учился в финансово-экономическом институте, но т. к. всегда мечтал о военной службе, пошел служить. Срочную службу служил в Новороссийской ВМБ, затем окончил школу мичманов в Севастополе и продолжил службу в частях и соединении ракетных катеров ЧФ. Был патриотом России, активно поддержал события Русской весны. В конце 2023 года подписал новый контракт с ВС РФ и был направлен в зону проведения СВО.

Зверев геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе Новомихайловки ДНР.

Ольга Сурикова