Два украинских беспилотника пытались атаковать российский корабль

Украинские военные минувшей ночью попытались атаковать в Черном море патрульный корабль «Сергей Котов» беспилотными катерами, сообщило Минобороны.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров», — сообщили в министерстве.

Пострадавших в результате атаки нет.

«Сергей Котов» контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет продолжает выполнять поставленные задачи.

Дарья Тимофеева

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