На передовой погиб севастопольский бард Дмитрий Черепок

Как сообщил в соцсетях севастопольский писатель Платон Беседин, на передовой погиб Дмитрий Черепок — севастопольский бард, музыкант.

«Погиб героически. Выносил с поля раненых. Вынес на себе десять человек. Во всем этом есть чудовищная несправедливость. Ведь уходят лучшие.

Дима светлый человек. Настоящий. Талантливый. Искренний. Сохраняете память о нем. Ведь пока жива память о человеке, жив и он сам», — написал Платон Беседин.

Последнее сообщение в социальных сетях Дмитрия было в сентябре текущего года. Он написал, что перестает пока выкладывать песни и уходит добровольцем в зону спецоперации…

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Кристина Ветер