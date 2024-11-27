Готов ли Севастополь к зимнему похолоданию – ответ городских служб

Что будет с городом в плане дорог, когда как всегда внезапно выпадет снег – транспорт «встанет»? Ответ на этот злободневный вопрос дали городские службы.

В Севастополе с начала октября ГБУ «Севастопольский Автодор» готовит дороги к зимнему периоду. Для обеспечения безопасного движения заготовлено более 5000 тонн противогололедных материалов, а также будет задействовано 35 единиц техники.

Вся техника готова к работе, а водители и машинисты закреплены за каждым транспортным средством. Подготовлены дренажные системы на основных дорогах, таких как Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и Ялта-Севастополь. Выполнены работы по очистке кюветов и замене дефектных решеток водоприемных колодцев. Кроме того, в Севастополе круглосуточно очищают проезжую часть с помощью вакуумно-подметальных машин.

Департамент городского хозяйства подготовил 479 единиц инвентаря, 452 специалиста и 11 единиц техники для уборки снега. ГБУ «Парки и скверы» также готово с 257 специалистами, 20 единицами техники и 110 тоннами посыпочной смеси.

А водителям рекомендуется подготовить свои автомобили к зиме, так как выезд на летних шинах может быть опасен.

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Кристина Ветер