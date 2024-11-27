Барабуля в Севастополе стала чуть дешевле

Пока цены на красную икру в Севастополе растут, стоимость еще одного продукта начала снижаться.
Еще в октябре барабуля или султанка оказалась одной из дорогих рыб, которую продают на севастопольских рынках. Тогда она стоила 1300 рублей за кило – дороже мяса, получается.
На сегодняшний день цена снизилась до 950 рублей.
Луфарь, сарган – тоже рыба на данный момент не из дешевых и стоит 1100 и 900 рублей соответственно.
Доступнее всего сейчас караси, которые продают по 250 рублей за кило. Кусочки камбалы можно купить за 360 рублей.
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Кристина Ветер