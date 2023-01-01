На новогодних каникулах в Севастополе установится весенняя погода

Снега и мороза на этих новогодних каникулах не предвидится. Сегодня, по данным Крымского гидрометцентра, в Севастополе — переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

В понедельник, 2 января: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +11…+13°.

Во вторник, 3 января: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +11…+13°.

Такая погода продержится в городе вплоть до 9 января.