Чем заняться 1 января в Севастополе

Перед теми горожанами, которые уже проснулись, но еще не готовы возвращаться за праздничный стол, чтобы доедать салаты, встает вопрос, чем заняться в городе в первый день Нового года.

Самый простой вариант – отправиться на новогоднюю ярмарку на площади Нахимова. Здесь можно полакомиться глинтвейном, сладостями, имбирными пряниками и прочими вкусностями, а также приобрести новогодние сувениры.

К слову, в 11.00 на площади Нахимова начнется праздничная зарядка. Так что сможете начать Новый год активно.

Тем, кто не готов уже идти гулять, можно посоветовать отправиться в кино. Благо там идет большое количество рождественских фильмов для семейного просмотра. Например, «Чебурашка», «Иван Царевич и серый волк», «Щелкунчик и волшебная флейта».

Ну и, конечно же, идеальным вариантом проведения 1 января станет прогулка к морю, благо погода позволяет.