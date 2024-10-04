Где 5 и 6 октября не будет света

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

5 октября 2024 года

с 13:00 до 16:00

ул. Профсоюзная, 1;

пер. Профсоюзный, 12-А, 2-А, 2-12(чет);

ул. Физкультурная,4;

ул. Мира, 5, 14.

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Генерала Жидилова, 596, 672, 673, 743, 1-А, 336;

СНТ «Горный», 120-А, 4, 40, 1142, 11-Б, 107-Б, 1031, 45-А, 353, 399-А;

ул. Ивана Яцуненко,10.

ул. Мореходная, 166, 150, 164-А, 158, 160, 164, 378, 136, 161-А, 163, 157, 163-А, 141-А, 159, 159-А, 147, 135, 141, 133-А, 143, 139, 133, 377, 145-Б, 137-А, 161, 60-А, 94-Б, 94-Г, 62-102(чет), 131-Б, 135-И, 135-Е, 35-Ж/2, 135-Г, 53-61(нечет), 15;

пер. Мореходный, 1-А/2.

6 октября 2024 года

с 09:00 до 12:00

ул. Адмирала Фадеева, 1-А, 1-Б, 11;

ул. Адмирала Юмашева, 4-А, 3/1, 3-5(чет), 7, 9, 11.

в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

пос. Любимовка

ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81(нечет);

ул. Федоровская, 92-Б, 72-104(чет), 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81(нечет), 93, 442, 680, 439, 445, 659;

проезд Федоровский, 4-Б.

ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;

ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);

ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;

ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;

проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949;

ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);

СНТ «Усть-Бельбек», 300.

пер. Речной, 2-48(чет), 68, 3-27(нечет);

ЗАО имени Софьи Перовской, 666-2, 470, 486, 482, 528, 576, 586, 578, 564, 690, 574, 810, 484, 544, 572, 130, 2624, 479, 583, 535, 577, 591, 467, 61, 2041.

ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;

ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47;

ул. 2 –я Линия,106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 106/27, 40/7, 106/28, 40/10, 106/42, 106/138, 720, 804, 106/43-А, 40/5, 40/4-А, 40/9, 40/8, 58, 48,

63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/10-А, 805, 61;

ул. Челюскинцев,138/33, 148, 138/24, 138/27, 138/41, 138/5, 138/3, 138/21, 138/2.

с. Фруктовое

ул. Пушкина, 6-А, 20-А, 8-20(чет), 7-19(нечет);

ул. Садовая, 2-4(чет), 1-17(нечет).

с. Камышлы

ул. Орта-Мале, 52, 45;

ул. Камышловская, 28-30(чет).

Плановые ремонтные работы

5 и 6 октября

с 08:00 до 17:00

ул. Муромская 132-б,186-а,84-86(чет),90-96(чет),100,104-108(чет),122,134, 65-а, 49-63 (нечет), 59,71,81,95,103,115-117(нечет),123-125(нечет);

ул. Генерала Саймонова 2-а, 4-а,6-а,8-а,18-а,28-а,30-б,30-а,40-а,42-а,8-10(чет),12-18(чет), 28-32 (чет),38-40(чет),44-54(чет), 45-а, 1-9(нечет), 17-25(нечет),29, 33-45(нечет), 49-51 (нечет),

ул. Ромашковая 44-а,44,84-86(чет), 29;

ул. Маслиновая 14, 21;

ул. Килевая 2-6(чет),10-12(чет), 3-21(нечет);

ул. Адмирала Клокачева 2,6,10,14-22 (чет), 7-21(нечет), кад.1021,кад.1121,к.1279;

ул. Линкорная 4,8-10(чет),14-18(чет), 5-13(нечет), кад.1263;

ул. Астраханская 37-а,25-27(нечет),37-41(нечет);

ул. Братьев Микрюковых 4-12(чет), 5-13(нечет);

ул. Горпищенко 91-б,93-а,95-а/2,97-а,97-а/1,83-99(нечет), 109/5,109/4;

ул. Килен-балка 1 – ТСН «Килен-балка»;

СТ «Дергачи-1»;

ТСН СНТ «Подводник»;

ТСН «Саймон»;

СТ «Флотский» уч.51.

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Анна Левина