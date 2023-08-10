На каком этапе завершение ремонта в поликлинике №2 на Ерошенко

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил поликлинику №2 по Ерошенко,11, чтобы оценить готовность объекта к открытию. В планах завершить капительный ремонт к 1 ноября, хотя контракт заключен до конца года.

Сейчас работы по капитальному ремонту завершены на 80%, при этом постоянно ведется прием пациентов.

Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что строители уже облагораживают фойе, первый и цокольный этажи и приступают к монтажу входной группы. Уже смонтировали и тестируют лифт для маломобильных граждан.

В поликлинике уже работает 65 кондиционеров, по окончанию работ добавится еще 20.

Особое внимание планируется уделить комплексному подходу: территория вокруг поликлиники нуждается в благоустройстве. Необходима красивая входная группа, нужно переместить торговые ларьки, которые заслоняют один из входов в поликлинику и сделать еще один въезд для машин скорой помощи.

Также губернатор посетил детскую поликлинику на Корчагина 40, открывшуюся после завершения капремонта.

Капремонт проводился в поликлинике впервые с1979 года. Прием маленьких пациентов в обновленном помещении начался с понедельника. Здесь изменилось буквально все: сделали ремонт кабинетов, коридоров, оснастили новой мебелью и техникой, отремонтировали фасад, заменили коммуникации и вентиляцию.

Для детей обустроили детский уголок, где они могут порисовать, почитать книжки и поиграть в игрушки, пока ждут приема. Всего к поликлинике прикреплено 7000 ребятишек. Конечно здесь тоже ощущается дефицит кадров, но после капитального ремонта специалисты начинают подтягиваться, потому что врачам тоже хочется работать в достойных условиях.

Напомним, в поликлинике № 2 городской больницы № 1 на улице Ерошенко ремонт начался в 2020 году. Планировалось завершить работы до конца этого же года.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя