Трое девушек-аниматоров из аквапарка Алушты оштрафованы за пляски под украинские песни

Сотрудники полиции и ФСБ задержали за дискредитацию Вооруженных Сил России троих девушек, работающих аниматорами в алуштинском аквапарке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел на днях в аквапарке Алушты. Уточняется, что девушки танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом. Их личности установили и доставили в отдел полиции.

По информации руководства аквапарка, двое девушек приехали в Алушту из других российских регионов на сезонную работу, третья является местной жительницей.

Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений и назначил наказание в виде штрафов в 15 тыс рублей каждой.

Также девушки записали видео с извинениями и рассказали и спели российскую патриотическую песню.

Ольга Сурикова