На Гоголя легковушка выехала с обочины в троллейбус

В Севастополе днем 25 февраля произошло ДТП на улице Гоголя, участником которого стал троллейбус.
Водитель автомобиля «Хундай Туксон», выезжая на проезжую часть с прилегающей территории, не предоставил преимущество и столкнулся с троллейбусом «Тролза», который двигался по проезжей части прямо.
В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля получили травмы.
Признаки опьянения у участников ДТП не установлены.
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, сообщила заместитель руководителя
пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.
Ольга Сурикова