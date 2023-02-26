На Гоголя легковушка выехала с обочины в троллейбус

В Севастополе днем 25 февраля произошло ДТП на улице Гоголя, участником которого стал троллейбус.

Водитель автомобиля «Хундай Туксон», выезжая на проезжую часть с прилегающей территории, не предоставил преимущество и столкнулся с троллейбусом «Тролза», который двигался по проезжей части прямо.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля получили травмы.

Признаки опьянения у участников ДТП не установлены.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, сообщила заместитель руководителя

пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

Ольга Сурикова