Украина согласилась на прекращение огня

Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня и предпринять шаги по восстановлению прочного мира, говорится в совместном заявлении США и Украины, опубликованном по итогам переговоров в Саудовской Аравии, передает Reuters.

В заявлении говорится, что стороны, встретившиеся в Саудовской Аравии, также договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины.

При этом США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в области безопасности.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с Путиным на этой неделе.

Американский лидер уверен, что согласие Путина на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к урегулированию украинского конфликта.

США передадут РФ по нескольким каналам предложения о прекращении огня на Украине, надеются на положительный ответ, сказал госсекретарь Марко Рубио.

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Ольга Сурикова

Фото: Evan Vucci/AP