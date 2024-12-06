Сегодня в части домов Севастополя отключат отопление

Сегодня севастопольцы будут мерзнут в домах по следующим адресам:
улица Циолковского, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
улица Кошубы, 11;
улица Богданова, 10, 10а;
улица Хрулева, 3, 4, 5, 6;
улица Макарова, 13, 15, 17, 19, 21;
проспект Октябрьской Революции, 22/5, 22/8, 22/12, 22/13, 22/15.
С 12:00 до 18:00 будут производиться ремонтные работы на тепловой сети, в связи с чем временно будут снижены параметры теплоснабжения, предупредили в Севтеплоэнерго.
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