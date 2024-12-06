Сегодня в части домов Севастополя отключат отопление

Сегодня севастопольцы будут мерзнут в домах по следующим адресам:

улица Циолковского, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

улица Кошубы, 11;

улица Богданова, 10, 10а;

улица Хрулева, 3, 4, 5, 6;

улица Макарова, 13, 15, 17, 19, 21;

проспект Октябрьской Революции, 22/5, 22/8, 22/12, 22/13, 22/15.

С 12:00 до 18:00 будут производиться ремонтные работы на тепловой сети, в связи с чем временно будут снижены параметры теплоснабжения, предупредили в Севтеплоэнерго.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города