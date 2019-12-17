МВД Севастополя проводит конкурс социальной рекламы

С 10 января по 20 февраля 2020 года в Севастополе будет проходить отборочный этап всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»
К участию в Конкурсе приглашаются физические и юридические лица, а также авторские коллективы.
Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях:
- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».
- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
- «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Конкурсные работы и соответствующие заявки нужно подать в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 42 «А» или на электронную почту 92unk@mvd.ru.
Подробную информацию о требованиях к работам и оформлению заявки можно узнать по телефону 8(8692) 73-89-48 (Марченко Жанна Сергеевна).
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю
Изображение: vestnik-lesnoy.ru