Движение по ул. Большая Морская полностью перекроют 22 и 23 декабря

С 22 декабря с 7:00 до 23 декабря 1:00 будет будет полностью перекрыто движение транспорта по ул. Большая Морская в связи с проведением дорожных работ.

Движение транспортных средств, прибывающих к площади Лазарева со стороны проспекта Нахимова, будет доступно только через ул. Генерала Петрова, ул. Айвазовского, ул. Маяковского;

— движение по площади Лазарева в направлении ул. Воронина, спуска Шестакова и ул. Большой Морской будет закрыто. Транспортным средствам, прибывающим к площади Лазарева с центральной горки, будет разрешено двигаться только на ул. Воронина;

— выезд на ул. Генерала Петрова с ул. Одесская от дома № 11 будет открыт в сторону Центрального рынка;

Движение по ул. Генерала Петрова со стороны ул. Очаковцев будет разрешено только налево на ул. Одесскую в направлении Центрального рынка. Выезды с улиц Сергеева-Ценского и ул. Патрисы Лумумбы на ул. Большая Морская будут закрыты. Двигаться по ул. Одесская будет разрешено только в направлении ул. Генерала Петрова;

— выезды с придомовых территорий по ул. Большой Морской будут полностью перекрыты;

— движение по ул. Шмидта со стороны пл. Ушакова будет полностью перекрыто. Движение по ул. Шмидта будет разрешено в одностороннем порядке от пересечения с ул. Очаковцев в направлении к пл. Ушакова

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и схема)