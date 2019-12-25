В СевГУ стартовала олимпиада для школьников «Морской старт»

На базе Севастопольского государственного университета в третий раз проходит олимпиада для школьников «Морской старт». Каждый участник может получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

В этом году «Морской старт» включает в себя шесть направлений и четырнадцать школьных предметов, а также разработку проекта.

Задания по физике, математике и информатике относятся к инженерно-техническому направлению, по истории, психологии и праву — социально гуманитарному. Химию, биологию и экологию включает естественно-научный блок, математику, экономику и обществознание — экономический, задания по русскому языку и литературе относятся к блоку отечественной филологии.

Олимпиада проходит в два этапа. Заочный тур можно пройти, зарегистрировавшись на сайте sea-start.sevsu.ru. После подведения итогов первого тура очный этап состоится в университете.

Участники второго тура побывают на экскурсиях по Севастополю, посетят научные лаборатории СевГУ, смогут поучаствовать в тренингах.

Также все, кто прошел во второй тур, получат 4 дополнительных балла к общему баллу ЕГЭ при поступлении в Севастопольский государственный университет. Призеры олимпиады (2 и 3 места по направлениям) — 8 дополнительных баллов, победители олимпиады — 10 дополнительных баллов.

По материалам управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)