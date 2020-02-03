Мужчина украл 1,5 млн рублей и потратил их на ставки в букмекерской конторе

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в присвоении и растрате 1442000 рублей.

Задержанный работал старшим кассиром на одном из частных предприятий и имел доступ к центральному сейфу, где хранилась выручка. Мужчина решил этим воспользоваться.

Подозреваемый рассказал полицейским, что у него внезапно заболел родственник, которому он решил помочь: за несколько дней разными частями сотрудник похитил из кассы около 1,5 миллиона рублей, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Однако выиграть ему не удалось и он растратил все похищенные деньги на азартные игры.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополь

Фото: gou.ru