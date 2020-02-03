В ДКР открылась выставка «Город, прославленный в веках»

1 февраля в ДКР открылась художественная выставка «Город, прославленный в веках». На ней представлены 23 работы мастеров Творческого Союза художников Севастополя.

рассказывают о судьбе

В 2020 году Севастополь отмечает несколько значимых дат — 185 лет с момента окончания Крымской войны на полуострове, 110-летие создания, и конечно, 75 лет Великой Победы. Этим событиям и посвящены художественные полотна.

О Крымской войне рассказывают работы Сергея Берлова «Защитникам русской Трои и «Агамемнон», «Душа и вдохновение обороны Севастополя, П.С. Нахимов и Э.И. Тотлебен 24 сентября 1854г. на осмотре позиций». Тема продолжена в работах Валерия Манина «Вечная память» и «Л. Толстой в Севастополе».

Сергей Берлов, тонкий знаток истории Севастополя, рассказывает в своих работах, как 200 лет назад двумя российскими кораблями, шлюпами «Мирный» «Восток» под командованием

Белинсгаузена и Лазарева была открыта далекая Антарктида. О победе русской эскадры над немецкими кораблями в 1915году идет речь в картине «Святой Ефстафий на траверзе мыса Сарыч».

Вторая 250-дневная оборона Севастополя оставила яркий след в истории Великой Отечественной войны, в летописи подвигов советских людей.