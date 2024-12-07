ВСУ впервые использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

Вооруженные силы Украины 6 декабря пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами (БЭК) «Гавия». Морские дроны поступили в ВСУ почти сразу после испытаний в польской Гдыне, состоявшихся 18 ноября, пишет Telegram-канал Mash.

Российские военные уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров «Раптор». В 4:50 в акватории Черного моря были зафиксированы пять безэкипажных катеров, а в 5:17 — перекрыли движение по Крымскому мосту.

Кроме БЭК «Гавия» в атаке принимали участие катера Magura-V5 и Sea Baby, — по плану ВСУ до Крымского моста должны были дойти не менее десяти БЭК. Однако все катера были уничтожены российскими военными.

Минобороны России эти данные официально не комментировало.

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Ольга Сурикова