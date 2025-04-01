Волонтеры ЛДПР получили благодарность за помощь в ликвидации последствий нефтяной катастрофы

В офисе Севастопольского отделения ЛДПР прошло награждение волонтеров и активистов партии, которые принимали участие в уборке пляжей от мазута.

15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа. В результате аварии в море попали тысячи тонн мазута, который распространился к берегам Севастополя и Крыма, нанеся серьезный ущерб экосистеме региона. Загрязнение воды и прибрежной зоны угрожало морским обитателям, в том числе рыбам и птицам, и могло привести к долгосрочным последствиям для флоры и фауны Черного моря.

Члены Севастопольского отделения ЛДПР одними из первых оказались в рядах тех, кто спасает родной край, убирая пляжи вместе с другими волонтерами. Никто не остался в стороне.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил личный вклад партийцев в сохранении экологии, ставя их в пример как неравнодушных граждан, на которых можно положиться в трудную минуту. По его поручению волонтерам-ликвидаторам последствий разлива нефти на черноморском побережье были вручены благодарности.

«Вы оказали неоценимую помощь в ликвидации последствий разлива нефти на Черноморском побережье, произошедшем в декабре 2024 года. Ваше стремление прийти на помощь в это трудное время, готовность работать в сложных условиях и самоотверженность, проявленные в ходе спасательных операций, стали ярким примером гражданской ответственности и патриотизма. Благодаря таким людям, как вы, удалось значительно смягчить последствия экологической катастрофы», — отметил Леонид Слуцкий.

Координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев выразил благодарность всем участникам ликвидации последствий аварии:

«Эта катастрофа могла нанести непоправимый ущерб нашей природе, но благодаря слаженной и оперативной работе волонтеров и всех неравнодушных жителей, мы смогли минимизировать её последствия. Ваше мужество и неравнодушие заслуживают искреннего уважения. ЛДПР всегда была партией, которая не только говорит, но и делает, и сегодня мы доказали это на деле», — отметил Координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.