Девять тысяч севастопольцев воспользовались услугой по самозапрету на кредиты и займы

Напомним, что с 1 марта через портал Госуслуг можно добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа и обезопасить себя от мошенников.

Самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы. И не касается ипотеки, автокредитов и выдачи средств на образование. Запрет можно установить полный или частичный.

Такая возможность была и раньше – достаточно было подать заявление в банк – но она позволяла защититься от злоумышленников только в конкретной кредитной компании. Теперь же механизм самозапрета распространен на все банки и микрофинансовые организации.

В кредитной истории получателя услуги появляется специальная отметка, по которой банки и микрофинансовые организации обязаны отказать в выдаче кредита или займа.

Снять ограничение можно через портал Госуслуг, используя электронную подпись, которую можно создать в приложении «Госключ».