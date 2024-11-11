Подразделения отдельной мотострелковой бригады и бригады морской пехоты Черноморского флота, входящие в группировку войск «Север», продолжают операции по вытеснению боевиков ВСУ из приграничных районов Курской области.

Военнослужащие ведут круглосуточное наблюдение за действиями противника с использованием беспилотных летательных аппаратов, что позволяет им эффективно выявлять ключевые узлы сопротивления и оперативно реагировать на угрозы.

К сожалению, боевики ВСУ не только атакуют военные объекты, но и наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению. В частности, в Льговском районе подверглась обстрелу местная школа, что вызвало серьезные опасения среди жителей.

Тем не менее, благодаря стойкости и профессионализму военнослужащих, населённые пункты находятся под надежной защитой. Местные жители могут возвращаться в свои дома, не опасаясь нападений. Кроме того, педагогический коллектив школы уже начал восстановление учебных классов и фасада здания. В этом им активно помогают военнослужащие группировки «Север».

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Кристина Ветер