В Севастополе черноморская рыба стоит дороже мяса

Уж легче самим с удочкой на пирсе посидеть и рыбу поймать, рассуждают многие жители Севастополя, глядя на цены на рыбу.

Не удивительно, черноморская барабуля стоит дороже мяса. Правда, хорошая новость, она стала немного падать в цене, но все равно вызывает недоумение у граждан. Как так? Тысяча сто рублей за кило!

Три недели назад было 1300 рублей.

Сарган тоже подешевел на сто рублей и сейчас стоит 850 за кило.

Отменный, увесистый луфарь стоит 1500 за килограмм. Тот, что помельче – 1000 рублей за килограмм.

Горбыль 950 рублей за килограмм.

Канули в Лету те времена, когда барабуля стоила 600 рублей.

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Кристина Ветер