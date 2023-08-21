В Севастополе справки на физкультуру должны получить еще около четырех тысяч школьников

Справку о прохождении профосмотра школьникам не нужно получать «на руки», все данные хранятся в специальной медицинско-информационной системы. Такие разъяснения были даны сегодня, 21 августа, в ходе аппаратного совещания у губернатора Севастополя.

В Центре управления регионом сообщили, что тема со школьными справками вышла на первое место среди всех городских проблем. Поэтому родителям продолжают давать разъяснения.

В депздраве еще раз напомнили, что профосомтры необходимо пройти только тем детям, которые планово не прошли диспансеризацию. И отдельно не нужно приходить ни за какими справками. С июля месяца медкабинеты работают каждую субботу и на следующих выходных будут работать и в субботу, и в воскресенье, чтобы все успели вовремя получить заключение от медиков.

«Мы посмотрели численность населения — школьников увеличилось тысячи на четыре. Сейчас нам депобразования готовит списки тех детей, о которых мы не знали, но они в школу уже пришли. Нам передадут их телефоны, мы их еще обзвоним. Пока обзваниваем тех детей, которые планово не прошли профосмотр. По нашим оценкам, еще четыре тысячи где-то будет», — уточнили в депздраве.

Кроме того, все разъяснения родителям даны написаны в школьных чат-ботах.

Напомним, еще на прошлой неделе в ходе обсуждения на заседании правительства выяснилось, что данную справку в поликлиниках нужно получать только тем детям, которые не проходили плановую диспансеризацию, они должны обойти медосмотр в больнице

Ольга Сурикова