Металлоконструкции для ремонта Крымского моста поставят к концу недели

На Крымском мосту восстановлено ЖД и автомобильное движение, работают паромные переправы, будут развертываться дополнительные силы для восстановления моста после взрыва. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании премьер-министра Михаила Мишустина.

Хуснуллин подчеркнул, что президентом поставлена задача в максимально сжатые сроки решить вопросы по восстановлению моста. Сейчас, кроме всего прочего, проработан альтернативный маршрут доставки грузов через новые регионы.

«Задача — закончить обследование повреждений. 150 человек уже работают на мосту, будем развертывать дополнительные силы», — написал он в своем Telegram.

Также в ходе совещания уточнялось, что анализ тяжести повреждений моста продолжается. На объекте работают водолазы, которые проверяют опоры.

«В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели. Но она также на безопасность движения автомобилей в открытой полосе не влияет», – сообщил Хуснуллин.

По его планам, в течение трех дней будет готов план-график демонтажа поврежденной конструкции. К этому времени подтягиваются дополнительные ресурсы – плавучие краны и другая необходимая техника.

«Уже к концу недели ожидаем начало поставок металлоконструкций из городов Тюмени, Кургана и Воронежа», – доложил вице-премьер.

Ольга Сурикова