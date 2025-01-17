ЛДПР объявила о реструктуризации своего Центрального аппарата

В обновленный Центральный аппарат ЛДПР, возглавляемый Лидером партии Слуцким Леонидом Эдуардовичем, вошла сильная команда: Мария Воропаева, Александр Курдюмов, Элеонора Кавшар, Елена Строкова, Давыд Губарь, Виталий Храмушин, Дмитрий Шатунов.

«Таким образом, с кадровыми изменениями повышается эффективность взаимодействия партии с людьми, улучшается и укорачивается прямая связь между регионом и центром, появится четкое администрирование всех процессов», — отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

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Кристина Ветер