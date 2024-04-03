Мэр Харькова рассказал о наличии плана эвакуации жителей города

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у властей города есть план эвакуации местных жителей, однако сейчас в нем нет необходимости. Господин Терехов подчеркнул, что «никакой паники в городе нет».
«Я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить»,— сказал Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона.
Несколько дней назад Игорь Терехов рассказал, что в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура.
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Ольга Сурикова