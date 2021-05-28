Прокуратура Севастополя наказала 11 чиновников департамента архитектуры за попытку скрыть доходы

Прокуратура Севастополя провела проверку, как чиновники Департамента архитектуры и градостроительства отчитались о доходах.

Были установлены факты не отражения госслужащими в своих справках и членов семей сведений о доходах, принадлежащем имуществе, а также об открытых банковских счетах.

По данному факту прокуратурой города заместителю губернатора внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ольга Сурикова