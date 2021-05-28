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Прокуратура Севастополя наказала 11 чиновников департамента архитектуры за попытку скрыть доходы

28-05-2021
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Проверка выявила
 
Прокуратура Севастополя добилась привлечения к ответственности должностных лиц Департамента архитектуры и градостроительства города за нарушения требований антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Севастополя провела проверку, как чиновники Департамента архитектуры и градостроительства отчитались о доходах. 

Были установлены факты не отражения госслужащими в своих справках и членов семей сведений о доходах, принадлежащем имуществе, а также об открытых банковских счетах.

По данному факту прокуратурой города заместителю губернатора внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ольга Сурикова

 

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