Прокуратура Севастополя наказала 11 чиновников департамента архитектуры за попытку скрыть доходы

Проверка выявила
Прокуратура Севастополя добилась привлечения к ответственности должностных лиц Департамента архитектуры и градостроительства города за нарушения требований антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Севастополя провела проверку, как чиновники Департамента архитектуры и градостроительства отчитались о доходах.
Были установлены факты не отражения госслужащими в своих справках и членов семей сведений о доходах, принадлежащем имуществе, а также об открытых банковских счетах.
По данному факту прокуратурой города заместителю губернатора внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ольга Сурикова