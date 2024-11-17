Председателя Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимира Мединского возмутило название вина, произведенного крымским брендом «Золотая балка».

Вино называется «The thin red line», что в переводе означает «Тонкая красная линия».

В своем телеграм-канале Мединский написал: «Прислали из Крыма любопытную бутылку вина. Как казус.

Но это не казус и не глупость. Это крайнее, какое-то скудоумие. Итог «либерального образования» в наших школах до недавнего времени».

Далее он предлагает вчитаться в этикетку: «25 октября 1854 года, в разгар Балаклавского сражения Крымской войны, британцы узкой шеренгой выступили против многочисленных сил противника. Крылатая фраза «The thin red line» стала символом надежды и воли к жизни».

Противник – это мы, русские. Британцы вторглись на нашу русскую землю. В тысячах миль от своего острова. Лава казаков, атаковавшая цепь англичан (точнее, шотландцев) под Балаклавой, каким-то чудом для них – развернулась, и они остались живы. Собственно, никакого боя c «линией» и не было.

Легенда сейчас на этикетке» — резюмировал Мединский.

После этого одно из вин агрофирмы «Золотая балка» изъяли из продажи.

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Кристина Ветер