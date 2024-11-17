Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался на 58-м году жизни

Это подтвердил его концертный директор.

Левкин был госпитализирован с подозрением на пневмонию и находился в реанимации, борясь с онкологией — у него был диагностирован лейкоз.

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Он учился играть на баяне и гитаре, после службы в армии стал гитаристом в ансамбле «Горизонт».

В 1989 году он стал вокалистом и ритм-гитаристом группы «На-На». После окончания контракта в 1998 году Левкин учился в ГИТИСе и позже участвовал в группе «Кеды», но был вынужден уйти из-за рака лимфатической системы.

Он перенес несколько курсов химиотерапии и операции по пересадке костного мозга. Левкин выпустил несколько сольных альбомов и участвовал в теле-шоу.

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Кристина Ветер