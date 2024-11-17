Сегодня на небе будет пик метеорного потока Леониды

В ноябре можно наблюдать на небе очень красивое явление – метеорный поток Леониды.

Пик придется как раз сегодня, в ночь с 17 ноября на 18-ое.

Можно увидеть сотни метеоров в час.

Метеорный поток Леониды получил свое название от созвездия Льва (Leo), поскольку радиант (точка, из которой, исходят метеоры) расположен в этом созвездии. Наблюдение за леонидами может быть захватывающим событием, и для хорошего наблюдения рекомендуется находиться вдали от городских огней.

Лучше всего, конечно, выехать на природу и насладиться в полной мере этим явлением.

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Кристина Ветер