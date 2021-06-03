МЧС предупредило об экстренном ухудшении погоды в Севастополе

Следует воздержаться от посещения улицы

Управление МЧС Севастополя со ссылкой на городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 3 июня на территории региона ожидается ухудшение погодных условий: очень сильный дождь!

Службы прогнозируют, что сегодня будет следующая погода:

Облачно. Ночью дождь, утром и днём временами очень сильный ливень, гроза.

Ветер юго-западный 6–11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью 14–16°С, днём 16–18°С.

Количество выпавших осадков может достичь до 30 мм и более за 12-часовой период или ранее.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

При этом в сообщении пресс-службы ведомства также есть предупреждении о том, что следует воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом – особенно от длительных поездок.

«Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ударов молний в предметы и конструкции. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море», – подчеркнули в ведомстве.

Ольга Сурикова