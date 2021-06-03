Пробки на дорогах 3 июня

Мокрые дороги принесли коллапс в город

Сегодня, 3 июня, дорожная ситуация в Севастополе осложнилась дождем и мокрыми дорогами. Уже произошли аварии на главных магистралях: на улице Вакуленчука и Генерала Острякова, которые усложнили еще больше людям возможность вовремя доехать на работу:

Пробки образовались на проспекте Октябрьской революции, улице Вакуленчука, улице Руднева, на Камышовом шоссе в районе улицы Хрусталева, на спуске Котовского, на Генерала Мельника, в районе Автовокзала, а также затор на улице Частника в районе рынка «Чайка» и на улице Вакуленчука, и на 5м километре.