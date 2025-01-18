Медведица Дана в сафари-парке «Тайган» родила малышей – уникальные кадры

Увидеть новорожденных медвежат – настоящая удача. Ведь сделать это в природе невозможно, а в зоопарках медведицы не подпускают близко к себе и снять малышей крайне сложно.

Но в «Тайгане» это возможно.

Берлога сформирована фактически как в настоящей среде. Она создана по размеру медведя. В берлоге у медведей на воле довольно тесно, чтобы не тратить энергию на согрев.

По словам экспертов, природа позаботилась о том, чтобы медведи рожали малышей зимой.

Интересный момент – часто медведицы рожают фактически во сне, просыпаясь, чтобы облизать малышей. В зоопарках же нет необходимости медведям впадать в спячку, так как их кормят регулярно и нет необходимости накапливать жир.

Мама медведица Дана с заботой ухаживает за малышами и дает возможность сделать такие уникальные кадры.