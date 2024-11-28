Севастопольцев возмутила неоднозначная картина на выставке в Российской галерее искусств

«Добрый день. Сегодня увидела центральную работу галереи в Севастополе, которая напоминает *ЛГБТ (*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено)», — возмущены севастопольцы.

Севастопольский фотограф Юлия Блоцкая у себя в соцсетях ранее уже объяснила, что на самом деле изображено на картине.

«Картина Бориса Орлова «Колхозница» написана в 1981 году, когда иного и представить себе не могли! Только любовь, комсомол и весна! БАМ продолжал быть на первых полосах прессы, рожденные на комсомольских стройках дети уже шли в школу. Там, в вечной мерзлоте, были люди, зараженные идеей, перевыполняли планы и создавали самые крепкие семьи, растили детей и мечтали о будущем! Счастливом будущем для своих детей! Только Любовь, комсомол и весна! Рожденным в СССР посвящается!» — написала она.

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Анна Левина