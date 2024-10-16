Посмотреть на подводный мир можно глазами художника, который пишет под водой

Мастихины, утяжеленные свинцом, краски, холст, акваланг, гидрокостюм – вот такой необычный арсенал у крымского художника Петра Доценко.

Так он пишет свои картины – под водой.

Подводный мир под кистью художника оживает на холстах и переносит зрителей в особую атмосферу Черного моря.

Любовь к живописи у Петра проснулась с детства и свою жизнь он связал с творчеством, следуя по пути своей души.

«Первый раз я попробовал нырять с аквалангом в Красном море и влюбился в подводный мир с его обитателями. Уже в Крыму, в Судаке попробовал написать картину под водой. Занимаюсь в дайв-клубе «Волшебник», — рассказывает художник.

Погружается художник не один, с напарником для подстраховки и по правилам безопасности.

И там, на дне моря рождаются морские пейзажи.

Интересный момент – там, под водой, цвета немного искажаются и мы видим краски немного в иных оттенках. И всегда интересно, что же получилось, когда выходишь на берег.

Художник рассказал, что создает картины в несколько заходов, так как под водой больше часа лучше не проводить.

На данный момент по всему миру насчитывается около 20-и художников, которым удается писать картины под водой и наш крымский художник Петр Доценко один из них!

После его первой персональной выставки новости о нем разошлись не только по всей России, но и далеко за ее пределами.

Редакция «Севкора» желает художнику неиссякаемого вдохновения, достижения целей и побед.

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Кристина Ветер