Лобовое столкновение на дороге Севастополь-Инкерман

ДТП произошло утром 12 января на 7 км 600 м автодороги «Ялта-Севастополь».

Водитель автомобиля КИА, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ, который двигался по своей полосе движения во встречном направлении прямо, сообщили в пресс-службе городской полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ и доставлен в горбольницу.

В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено.

Сотрудниками ГАИ по факту аварии проводится проверка.

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Ольга Сурикова