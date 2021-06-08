Ливень затопил почти 500 метров трассы «Таврида»

Дороги под водой даже не видно

Сильный ливень вчера, 7 июня, затопил полукилометровый участок трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма. Видео «большой воды» выложили автовладельцы в социальной сети Вконтакте в группе «Автопартнер.Крым. Севастополь. ДТП».

В пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщили, что из-за подтопления, вызванного сильным дождем, на автомобильной дороге А-291 в районе города Керчь затруднено движение на 500-метровом участке. «Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части», – передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В соцсетях также выложили видео потопа на Митридатских лестницах в Керчи. Как сообщил глава администрации города Сергей Бороздин, никаких повреждений на объекте не зафиксировано.

Напомним, ранее сильный ливень в субботу размыл грунт под железнодорожным полотном между Симферополем и Севастополем, остановив ж/д сообщение между городами.

Ольга Сурикова

Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com