Лица спасателей, тушивших пожар на нефтебазе в Казачке

Сегодня День пожарной охраны России. Накануне севастопольским спасателям пришлось тушить мощный пожар на нефтебазе в Казачьей бухте, в которую был нанесен дар беспилотником.

Пресс-служба правительства Севастополя выложила фотоссесию с места тушения и показала лица героев вчерашнего дня.

«Сотрудники Главных управлений МЧС по Севастополю и по Республике Крым, команда Спасательной службы города, Черноморского флота — вы наши настоящие герои!

Пока рядом живут и работают такие огнеборцы, нам ничто не страшно!» —подчеркнул губернатор.

Ольга Сурикова