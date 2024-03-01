В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух граждан, завербованных спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, причастного к подрыву на железной дороге в Крыму и готовившего очередной теракт. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) службы.

«Задержан житель Симферополя, гражданин России, 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым, а также оказывавший пособническую помощь диверсионной группе ГУР МОУ», — отметили в ведомстве.

Тогда диверсионная группа в мае 2023 года совершила подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, детонаторы, взрывчатку зарубежного производства. В его телефоне обнаружили переписку, в которой нашли планы по подрыву участка железной дороги в Симферопольском районе.

Также задержана женщина с двойным гражданством – России и Украины, – которая по заданию украинских спецслужб готовила теракт против военнослужащего Черноморского флота.

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и покушение на теракт. Оба подозреваемых арестованы, они сотрудничают со следствием.

Ольга Сурикова