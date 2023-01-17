ЛДПР создает перспективы для каждого

Кто вступает в ряды Севастопольского отделения ЛДПР в рамках Общероссийского приема? Это ответственные люди, которым не все равно, что происходит в родном городе. А также те, кто хочет построить политическую карьеру

К обучению профессионалов в ЛДПР подходят структурно, уделяя этому большое внимание.

Это и регулярные собрания, во время которых коллеги делятся опытом, и проведение онлайн встреч с руководством Центрального аппарата, а также семинары, слеты в Москве, обучающие лекции, спикерами которых являются известные политологи, экономисты, юристы.

Все знания, полученные в ЛДПР, позволяют успешно продвигаться по карьерной лестнице.

Желающих стать частью нашей команды приглашаем в офис Севастопольского отделения ЛДПР на Большой Морской, 32 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00.

При себе надо иметь паспорт и две фотографии 3х4 на матовой бумаге.

Или можно заполнить анкету на официальном сайте ЛДПР.