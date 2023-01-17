В России наконец-то стало ясно как отличить краденное от найденного

Конституционный суд РФ пояснил как отличать кражу от находки.

Спойлер — отличают по действиям нашедшего предмет человека.

Кражей признается ситуация, когда человек не искал прежнего владельца, не сообщал о находке и пытался уничтожить признаки того, что у вещи был другой владелец, например, извлекал сим-карту, заменил чехол или очистил память телефона.

Суд пояснил, что человек, который видел, как владелец вещи ее выронил или где-то забыл, должен проинформировать об этом ее хозяина. Если гражданин случайно нашел такую вещь, он обязан предпринять усилия, чтобы найти бывшего владельца, — заявить о находке, попытаться найти собственника и вернуть ему имущество.

Напомним, в Севастополе задержан 22-летний житель Краснодара за кражу имущества у своего знакомого.