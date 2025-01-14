Таврическая набережная в Балаклаве готова на 76%

ПАО «Мостотрест» завершило погружение 910 свай для новых причалов и променады. В проекте участвуют более 650 строителей при поддержке правительства Севастополя. В рамках госконтракта реконструированы девять причалов, завершены берегоукрепительные работы и построен резервуар для воды. Мосты стали шире и длиннее, а 59 можжевельников спасены от вырубки благодаря изменению проектных решений.

На Таврической набережной в 2024 году завершился демонтаж недостроя «дом Пляса», выполненный с использованием современных технологий и альпинистов. Утилизировано более 25 380 тонн отходов. На его месте построен новый трехэтажный административно-бытовой корпус (АБК) площадью 1085 кв.м. В нём разместятся туристско-информационный центр и службы марины, предусмотрены условия для маломобильных групп.

Также началась первая в истории реставрация «Водолечебницы Гинали», построенной в 1906 году. Специалисты очистили стены и заменили утраченные блоки, восстанавливая исторический облик здания. В 2025 году планируется воссоздание утраченной башни.

В 2025 году завершатся работы на Таврической набережной, проводимые под контролем губернатора Севастополя. В настоящее время прокладываются инженерные сети, а на набережной Назукина демонтировано кафе «Избушка рыбака» и начат ремонт пяти причалов. Работы организованы так, чтобы не закрывать бухту целиком.

ПАО «Мостотрест» уделяет внимание не только строительству, но и социальной ответственности, помогая ветеранам с продуктами и участвуя в субботниках для сохранения исторического наследия.